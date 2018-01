Total verse près de 2 mds USD à Petrobras pour se renforcer au Brésil

TOTAL

Paris - Le géant pétrolier Total a indiqué lundi avoir versé près de 2 milliards de dollars (1,6 milliard d'euros) à Petrobras dans le cadre d'une alliance dans deux champs pétroliers en eau profonde au Brésil.Les deux groupes ont concrétisé leur transfert de participations sur les concessions de Lapa et de Iara au Brésil dans le cadre de cette alliance stratégique signée en mars."Le montant de ces transactions s'élève à 1,95 milliard de dollars, incluant les ajustements de clôture", a détaillé le groupe aux côtés de Petrobras dans un communiqué.Concrètement, Petrobras transfère une participation de 35% dans le champ de Lapa à Total, qui devient opérateur de ce champ situé dans le bassin pré-salifère de Santos, aux côtés de Shell (30%), Repsol-Sinopec (25%) et du groupe brésilien qui descend à 10%.Le champ de Lapa est entré en production en décembre 2016.Petrobras transfère également à Total une participation de 22,5% dans la concession de Iara, dans le même bassin opéré par Petrobras (42,5%) aux côtés de Shell (25%) et Petrogal (10%).La production de Iara devrait démarrer en 2018."Nous nous réjouissons en particulier d'être la première major à opérer un champ pré-salifère en production au Brésil", a souligné Patrick Pouyanné, PDG de Total, cité dans le texte, ajoutant vouloir "poursuivre le renforcement de notre alliance stratégique avec Petrobras"."Notre partenariat a le potentiel de réduire nos risques d'exploration et d'améliorer la compétitivité de nos deux entreprises", a estimé de son côté Pedro Parente, PDG de Petrobras.Les deux compagnies sont déjà partenaires au sein de 19 consortiums dans l'exploration et la production.L'un des projets-phare est le champ pré-salifère Libra au Brésil, dont les réserves avaient été estimées entre 8 à 12 milliards de barils de brut par l'Agence nationale du pétrole (ANP).Les réserves de pétrole dans le nord-ouest de ce champ de Libra sont estimées à au moins 3 à 4 milliards de barils, avait indiqué Total mi-décembre.pan-mhc/ef/gib(©AFP / 15 janvier 2018 14h35)