Toulouse: un journaliste azéri et son épouse cibles de tirs, la femme décède

Toulouse - Un journaliste azéri en exil en France, Rahim Namazov, et son épouse, ont été la cible de tirs d'armes à feu vendredi matin à Colomiers dans la banlieue de Toulouse et sa femme, Aïda, est décédée, a-t-on appris de source policière et de la maire de la commune.Selon cette même source, le couple circulait dans son véhicule dans un quartier résidentiel de Colomiers vers 09H00, lorsque sept coups de feu ont été tirés dans sa direction.Rahim Namazov a été blessé dans le dos et se trouve entre la vie et la mort, selon cette source policière.Rahim Namazov est marié et père de trois enfants, a précisé la mairie de la commune.Interrogée par l'AFP l'édile PS de Colomiers Karine Traval-Michelet a assuré qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à "un éventuel règlement de comptes politique", car un Rahim Namazov est un "journaliste qui a été torturé et emprisonné dans son pays", et "a obtenu le statut de réfugié politique en France"."Cette attaque n'a aucun lien avec les attentats terroristes qui se sont produits la semaine dernière dans l'Aude", a-t-elle cependant précisé, reconnaissant n'avoir jamais été informée de la présence de cette famille dans sa ville, et de ce père de famille en tant que réfugié politique."Il appartiendra aux enquêteurs de faire toute la lumière sur cette dramatique affaire qui s'est produite à Colomiers, mais aurait pu se dérouler n'importe où en France", a encore insisté l'élue.Rahim Namazov est un journaliste azéri qui a été emprisonné, puis menacé de mort et expulsé de son pays, selon l'Association des journalistes de Toulouse (AJT). Il a trouvé refuge à Toulouse avec sa famille en 2010.L'Azerbaïdjan, ex-république soviétique du Caucase, arrive 162 sur 170 dans le classement 2017 de la Liberté de la presse établi par Reporters sans Frontières.L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Toulouse.(©AFP / 30 mars 2018 10h51)