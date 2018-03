Tourisme: Booking.com continue de gagner des parts de marché en Suisse

Sierre (awp/ats) - Les plateformes de réservation hôtelière en ligne n'ont que peu étendu leur part de marché en Suisse l'an dernier, représentant 27,7% des nuitées (+0,4 point). Le grand gagnant est toutefois Booking.com, qui ne cesse d'asseoir sa position de force sur ce marché.Le site Booking.com a réussi à porter sa part relative sur le marché des plateformes de réservation en ligne à 75,6% en 2017, contre 73,3% un an plus tôt, selon une étude publiée jeudi par la HES-SO Valais, avec le soutien de la faîtière hotelleriesuisse. A l'inverse, HRS a perdu du terrain, avec une part de marché de 5%, contre 8,1% en 2016.Expedia est pour sa part restée stable, avec une part de marché de 13,4%, grâce notamment à l'augmentation des hôtes en provenance des Etats-Unis, qui privilégient cette plateforme. Aucun nouvel acteur d'importance n'a réussi à pénétrer le marché suisse, relèvent les auteurs de l'étude, qui ont interrogé 270 établissements.Aujourd'hui, 44% des hôtels génèrent plus de 30% de toutes les nuitées par le biais des plateformes de réservation en ligne et pour près d'un établissement sur cinq, cette part dépasse 50%. Cela témoigne de la forte dépendance de nombreux établissements vis-à-vis de ces partenaires de distribution, note la HES-SO Valais.Les réservations directes ont légèrement progressé sur un an, avec une part de marché de 59,2%, contre 58,3% en 2016, figurant toujours parmi les principaux canaux de vente. Cette croissance est surtout le fait des canaux qui ne sont pas soumis à une clause de parité tarifaire et où les hôteliers peuvent fixer librement les prix.ats/jh(AWP / 22.03.2018 15h50)