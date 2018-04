Tourisme: le nombre de nuitées a continué à progresser en février

Zurich (awp) - L'hôtellerie helvétique a comptabilisé sur le mois de février quelque 3,18 millions de nuitées, soit 4,2% de plus que douze mois auparavant, selon une rapport périodique provisoire publié vendredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La progression de février vient confirmer le regain de demande de 5,2% enregistré au mois de janvier.Le nombre de nuitées cumulé sur les deux premiers mois de l'année a franchi le cap des 6 millions et affiche une augmentation de 4,7%. Les structures d'hébergement ont accueilli étrangers et hôtes indigènes dans des proportions identiques.jh/fr(AWP / 06.04.2018 09h51)