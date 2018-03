Tourisme: revenus records pour Chypre en 2017

Les recettes touristiques ont atteint un niveau record à Chypre en 2017, à plus de 2,6 milliards d'euros, selon les chiffres officiels publiés lundi, alors que l'île touristique méditerranéenne fait figure d'îlot de stabilité dans la région.La hausse des revenus du tourisme, un secteur stratégique de l'économie, a atteint 11,7% par rapport à l'année précédente, à savoir 2,63 milliards d'euros contre 2,36 mds en 2016, a indiqué le service statistique chypriote.Ces revenus en hausse coïncident avec le nombre record de touristes - 3,65 millions - également enregistré l'an dernier sur l'île (+14,6% par rapport à 2016).Peuplée d'environ 1 million d'habitants seulement, Chypre a bénéficié d'une augmentation du nombre de visiteurs en provenance de la Grande-Bretagne et de la Russie, ses principaux marchés, ainsi que d'une recrudescence des contingents allemands, suédois ou encore israéliens.L'île de Méditerranée orientale est divisée entre une partie sud, où la République de Chypre exerce son autorité, et un tiers nord, où a été proclamée il y a 35 ans une République turque de Chypre Nord (RTCN), uniquement reconnue par Ankara et dont la fréquentation n'entre pas dans les statistiques publiées.Malgré cette division, Chypre est perçue comme un îlot de stabilité par rapport à d'autres destinations de Méditerranée comme la Turquie, l'Egypte ou la Tunisie.Alors que ce pays membre de l'Union européenne depuis 2004 a été victime d'une grave crise financière en 2013, cet essor du tourisme, secteur qui représente quelque 12% du Produit intérieur brut (PIB), a contribué à un redressement rapidement de l'économie de l'île.(©AFP / 05 mars 2018 17h24)