Toutes les courses de Formule E en direct sur MySports

Depuis décembre 2017, les pilotes de Formule E parcourent les métropoles du monde entier au volant de leurs bolides électriques. Prochain arrêt prévu le 3 février à Santiago. MySports propose toutes les courses de la saison en direct sur la chaîne de base MySports HD, à laquelle plus de 3 millions de foyers suisses ont accès. Alex Burkhalter, rédacteur en chef Romandie : « Lors de chaque course, la Formule E enthousiasme des millions de téléspectateurs du monde entier ; il s'agit de l'un des points forts du programme de MySports. Je suis vraiment heureux de pouvoir proposer ce sport encore jeune, mais plein de potentiel, à nos téléspectateurs. »

Zurich devient la Mecque de la Formule E

La chaîne sportive suisse MySports propose, depuis septembre 2017, un divertissement sportif en direct innovant et de qualité, avec ses propres équipes rédactionnelles et dans trois langues nationales. Grâce à la collaboration avec des membres de l'association SUISSEDIGITAL, à laquelle appartiennent des câblo-opérateurs dans toute la Suisse, plus de trois millions de clients auront accès à cette chaîne.

En plus des retransmissions en direct des entraînements, des qualifications et des courses, MySports diffuse aussi plusieurs magazines sur le thème de la Formule E et communique avec les fans de la discipline sur Facebook rubrique dédiée sur le site de MySports contient, en outre, des articles de fond, tout comme des infos préliminaires et des comptes rendus. MySports sera bien évidemment sur place le 10 juin 2018, quand Zurich accueillera la Formule E ; elle mettra l'accent sur l'aspect helvétique de l'événement.