Toyota va construire une piste d'essai pour voitures autonomes à Detroit

TOYOTA MOTOR

Detroit (Etats-Unis) - Le constructeur japonais Toyota va construire une piste d'essai pour voitures autonomes près de Detroit, la capitale de l'automobile américaine, a-t-il annoncé jeudi.Ce circuit sera géré par Toyota Research Institute (TRI) et situé près d'un centre de recherches du constructeur nippon près de la ville d'Ann Arbor. Les demandes de permis de construire ont été déposées cette semaine.Le coût du projet n'a pas été dévoilé et la piste devrait être opérationnelle en octobre prochain, a précisé un porte-parole de Toyota, Rick Bourgoise. Son but est de pouvoir reproduire des situations "extrêmes" et développer les voitures autonomes pour y faire face."En construisant nous-mêmes une piste nous pouvons l'adapter à nos besoins et développer rapidement nos capacités" dans les véhicules autonomes, a ajouté Ryan Eustice, responsable de la conduite autonome chez TRI.Les constructeurs automobiles testent déjà des véhicules autonomes sur les routes américaines, mais un accident mortel impliquant l'un d'entre-eux appartenant à Uber a attiré l'attention sur les dangers des essais sur route ouverte.La piste d'essai de Toyota, d'une longueur de 2,8 kilomètres, comprendra des situations d'embouteillages, de conduite glissante et une portion d'autoroute à quatre voies avec rampes d'accès et de sortie.D'autres pistes de ce genre existent déjà aux Etats-Unis, comme GoMentum Station en Californie et Mcity, près de Detroit, où Toyota effectue déjà des essais."Nous continuerons nos essais sur ses pistes mais la nouvelle nous permettra de développer davantage nos capacités", a précisé Rick Bourgoise.str/jld/Dt/nth(©AFP / 03 mai 2018 20h52)