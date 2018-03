Toys'R'Us France négocie avec des repreneurs, l'activité se poursuit

La filiale française de Toys'R'Us négocie avec "plusieurs parties intéressées" par une reprise et "l'activité se poursuit" en attendant, a souligné jeudi son directeur général à l'AFP, après l'annonce de la fermeture des magasins américains de la chaîne."Nous sommes en train d'étudier les mesures à mettre en place dans le but de préserver la continuité de l'activité (des 53 magasins français, ndlr) ainsi que les intérêts de l'ensemble de nos (1.300) collaborateurs", a précisé Jean Charretteur."Mes équipes et moi-même étudions toutes les options pour préserver l'activité", afin de trouver une "solution pérenne" permettant de maintenir les emplois, a-t-il ajouté."Les opérations internationales de l'entreprise en Australie, en France, en Pologne, au Portugal et en Espagne sont en train d'étudier leurs possibilités, y compris un éventuel processus de vente sur leurs marchés respectifs", affirme en outre la société dans un communiqué reçu à la mi-journée."Toys'R'Us a également annoncé un processus de réorganisation et de vente de ses activités au Canada", ainsi qu'en Asie et en Europe Centrale, y compris en Allemagne, en Autriche et en Suisse", poursuit le communiqué.Un comité d'entreprise se déroulait jeudi au siège français du distributeur américain de jouets, à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne).M. Charretteur, également à la tête de la filiale espagnole du groupe, a précisé à l'AFP que les négociations en cours avec des repreneurs n'étaient pas "aussi avancées" pour les filiales australienne, polonaise, espagnole et portugaise que celles pour les filiales asiatiques, allemande, autrichienne et suisse du groupe.La filiale canadienne du distributeur pourrait reprendre une partie des magasins américains devant être liquidés, soit environ 200 d'entre eux, a-t-il encore précisé à l'AFP: "ils sont chez le juge aujourd'hui".En France, "l'activité se poursuit et nos magasins sont ouverts", a-t-il précisé, ce qui est également le cas pour les autres marchés où opère le distributeur américain, selon le communiqué de la société.En 2016, la filiale française de Toys'R'Us avait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros, a ajouté M. Charreteur, en précisant que les comptes 2017 n'avaient pas encore été publiés.Pour lui, la faillite de la maison-mère aux Etats-Unis est à mettre sur le dos d'une dette trop importante qui a empêché de "donner de l'oxygène" à une entreprise contrainte par ailleurs de "s'adapter et d'investir pour se moderniser".Célèbre pour ses supermarchés de jouets ouverts dans les années 1980 et 1990 à la périphérie des villes, Toys'R'Us, né après-guerre à Washington, s'était déclaré en faillite en septembre 2017.La décision de mise en liquidation de ses 735 magasins américains menace une trentaine de milliers d'emplois, la moitié des effectifs mondiaux du groupe.(©AFP / 15 mars 2018 17h32)