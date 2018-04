TransCanada: bénéfice supérieur aux attentes au 1er trimestre

TransCanada

Montréal - L'opérateur d'oléoducs et de gazoducs canadien TransCanada a amélioré ses résultats au premier trimestre de son exercice dans tous ses secteurs d'activité et a réalisé un bénéfice supérieur aux prévisions.TransCanada a dégagé un bénéfice net de 734 millions de dollars canadiens au premier trimestre, en hausse de 14% sur celui du même trimestre l'an dernier.L'exploitant d'oléoducs avait passé des charges exceptionnelles pour les trois premiers mois en 2017 notamment pour l'intégration de l'Américain Columbia, permettant l'ajout d'un réseau de gazoducs s'étendant sur 24.000 km entre la ville de New York et le golfe du Mexique.A périmètre comparable et après éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté s'est monté à 870 millions CAD entre janvier et mars 2018 contre 698 millions l'an dernier.Sur cette base et ramené à une action, le bénéfice est de 98 cents, soit 17 cents de mieux que les attentes des analystes publiées par la Bourse de Toronto.Le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable à 3,42 milliards CAD et le résultat courant avant impôt, frais financiers et amortissements a progressé de 4,7% à 2,1 milliards.Le résultat d'exploitation de l'activité des gazoducs au Canada a baissé de 10% à 253 millions CAD tandis qu'aux Etats-Unis les gazoducs ont contribué pour 648 millions CAD au compte d'exploitation, en hausse de 15,5%.Pour le programme d'investissements, le PDG Russ Girling a estimé que d'ici la fin de l'année TransCanada prévoit la mise en service "des projets d'environ 11 milliards de dollars"."Nous poursuivons aussi l'avancement de projets à moyen et à long terme d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars" comme principalement l'oléoduc Keystone XL.L'opérateur avait obtenu il y a un peu plus d'un an le feu vert de l'administration américaine à la construction du controversé Keystone XL pour acheminer du pétrole canadien extrait des sables bitumineux de l'Alberta vers les raffineries du golfe du Mexique.mbr/et/faa(©AFP / 28 avril 2018 00h46)