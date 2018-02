TransCanada: bénéfice supérieur aux attentes au 4T

TransCanada

Montréal - L'opérateur d'oléoducs et de gazoducs canadien TransCanada a bénéficié d'une activité plus soutenue du secteur de l'énergie pour dégager un bénéfice supérieur aux attentes sur les trois derniers mois l'an dernier, selon des résultats publiés jeudi.Pour les trois mois clos le 31 décembre, TransCanada a réalisé un bénéfice net de 861 millions de dollars canadiens (CAD) --552 millions d'euros--, à comparer avec une perte de 358 millions au quatrième trimestre en 2016.Hors éléments exceptionnels et sur une base comparable, le bénéfice est ressorti à 719 millions contre 626 millions pour les trois mois considérés un an plus tôt. Sur cette base et ramené à une action, le bénéfice est de 82 cents, soit quatre cents au-dessus des attentes des analystes selon les prévisions moyennes.Le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable à 3,62 milliards CAD (2,3 mds EUR) de même que le résultat courant avant impôt, frais financiers et amortissements à 1,9 milliard au quatrième trimestre.Russ Girling, PDG de TransCanada, a estimé que les résultats reflètent les investissements de cinq milliards CAD engagés l'an dernier dans des "projets de croissance" comme notamment le réseau de gaz au Canada (NGTL).Le groupe poursuit son programme d'investissements de 23 milliards à moyen terme dont 2,4 sur le NGTL, a indiqué le PDG de TransCanada.Sur le long terme, les programmes portent sur plus de 20 milliards d'investissements, y compris l'oléoduc Keystone XL qui a reçu l'an dernier le feu vert du président américain Donald Trump.En revanche à l'automne, TransCanada a renoncé à la construction de l'oléoduc géant Energie Est qui devait, sur 4.500 km, acheminer le pétrole de l'Ouest canadien vers la côte atlantique.Pour l'ensemble de l'exercice 2017, TransCanada a dégagé un bénéfice de près de trois milliards, à comparer à un résultat net de 124 millions lors de l'exercice précédent.Le chiffre d'affaires annuel a été de 13,5 milliards CAD, en progression de 7,5% sur un an.mbr/sab/dga(©AFP / 15 février 2018 13h41)