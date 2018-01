TransCanada sécurise les contrats pour la construction du Keystone XL

TransCanada

Montréal - L'opérateur canadien TransCanada a annoncé jeudi avoir sécurisé des contrats de livraisons de pétrole sur 20 ans permettant d'engager la construction de l'oléoduc controversé Keystone XL.Les contrats signés portent sur le transport de 500.000 barils de pétrole par jour sur 20 ans, un volume suffisant pour concrétiser le projet de construction du Keystone XL, selon le communiqué de TransCanada.En novembre, l'Etat américain du Nebraska (centre) avait levé le dernier obstacle juridique en autorisant la construction mais en exigeant un tracé alternatif.L'oléoduc Keystone XL doit se connecter à un réseau déjà existant d'oléoducs aux Etats-Unis et permettre d'acheminer 830.000 barils de pétrole lourd par jour provenant de champs situés dans l'Alberta (ouest du Canada) vers les raffineries de la côte sud des Etats-Unis.Le projet lancé en 2008 avait été bloqué par la précédente administration américaine de Barack Obama avant d'obtenir l'an dernier le feu vert du président Donald Trump."Au cours des 12 derniers mois, le projet Keystone XL a franchi plusieurs étapes importantes nous rapprochant significativement de la construction de cette infrastructure énergétique critique pour l'Amérique du nord", a souligné Russ Girling dans un communiqué."Nous remercions le président Donald Trump et son gouvernement pour leur soutien continu" pour ce projet, a-t-il ajouté dans le communiqué.Le titre TransCanada gagnait 0,21% à 48,20 dollars américains à la Bourse de New York vers 17H20 GMT.mbr/jl/Dt/nas(©AFP / 18 janvier 2018 17h51)