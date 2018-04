Transfert à Gaza du corps d'un Palestinien du Hamas assassiné en Malaisie

Le corps d'un Palestinien membre du Hamas assassiné en Malaisie est arrivé jeudi dans la bande de Gaza dont il était originaire, a indiqué le mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne.Fadi el-Batch, 35 ans, était un expert dans la fabrication de roquettes, selon les autorités malaisiennes. Il a été abattu samedi à Kuala Lumpur de plusieurs balles tirées par deux hommes circulant à moto.Sa famille a imputé le crime au Mossad, les services de renseignements israéliens, une accusation démentie par le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman qui a évoqué la possibilité d'un règlement de compte interne.Le Hamas, lui, n'a pas pointé du doigt des responsables pour le meurtre de ce "chercheur dans le domaine de l'énergie", alors qu'il accuse souvent immédiatement Israël de tels assassinats.Le corps du Palestinien a été transféré via l'Egypte dans la bande de Gaza et son enterrement devrait avoir lieu vendredi. M. Lieberman, dont le pays contrôle toutes les frontières de Gaza sauf celle avec l'Egypte, avait tenté de s'opposer à ce rapatriement.Par ailleurs, dans le camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, des milliers personnes ont participé jeudi aux funérailles d'un journaliste palestinien.Ahmed Abou Hussein avait été grièvement blessé le 13 avril par des tirs de soldats israéliens lors de manifestations à la frontière entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Sa famille a annoncé mercredi qu'il avait succombé à ses blessures.Des participants à l'enterrement ont scandé des slogans pour le respect de la liberté de la presse.L'armée israélienne a annoncé qu'elle examinait les circonstances de ce décès.Des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza, se rassemblent depuis le 30 mars près de la frontière pour revendiquer le droit des Palestiniens de retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël en 1948.Son décès porte à 41 le nombre de Palestiniens --dont deux journalistes-- tués depuis cette date.L'armée israélienne est en butte aux accusations d'usage excessif de la force et à des demandes d'enquête indépendante réclamée par l'ONU ou l'Union européenne.Elle dit ne tirer que si c'est nécessaire, selon de strictes règles d'engagement et pour protéger la barrière de sécurité, les soldats et la population israélienne.(©AFP / 26 avril 2018 18h43)