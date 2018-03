Transition écologique: des acteurs économiques pour "inspirer" le gouvernement

Paris - Un "laboratoire d'idées" composé de personnalités du monde économique ou scientifique va "accompagner" et "inspirer" le travail de Nicolas Hulot pour mettre en place la transition écologique, a indiqué le ministère vendredi.Energies renouvelables, mobilité, économie circulaire, fiscalité écologique... Ce comité de l'Accélérateur de la transition écologique, qui s'est réuni pour la première fois vendredi sous la présidence du patron de Michelin Jean-Dominique Senard, doit "accompagner et stimuler" les réflexions du ministère pour la mise en place des politiques liées à la transition écologique."Les révolutions auxquelles nous avons à faire face nécessitent une action déterminée et une mobilisation générale pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050", a commenté Nicolas Hulot, qui a souligné vouloir "réconcilier économie et écologie"."C'est pour cela que j'ai souhaité mettre en place un laboratoire d'idées composé de personnalités essentiellement du monde économique, complémentaires et aux profils très variés, capables d'inspirer nos décisions et de mener avec moi un mouvement positif de transformation écologique de notre économie", a-t-il ajouté.Rejetant l'idée d'un "énième comité qui produira un énième rapport", le ministre a appelé les membres de ce comité qui aura une mission d'accompagnement "dans la durée" à être "audacieux, disruptifs, ne pas hésiter à nous bousculer".Ce comité de 15 membres est composé principalement de personnalités du monde économique (directeur général de BNP Paribas Jean-Laurent Bonnafé, PDG de Saint-Gobain Pierre-André de Chalendar, l'ancienne patronne du Medef Laurence Parisot) mais aussi de la recherche (la spécialiste des écosystèmes océaniques Françoise Gaill) ou politique (l'eurodéputé vert luxembourgeois Claude Turmes).(©AFP / 30 mars 2018 17h27)