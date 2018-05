Transports routiers: le parlement bulgare contre les réformes proposées par l'UE

Le parlement bulgare s'est déclaré à l'unanimité vendredi contre les réformes du "paquet mobilité" proposées par la Commission européenne concernant les transports routiers internationaux, lesquelles "menacent de faillite des centaines de transporteurs bulgares".Ces propositions soumises au parlement européen sont "infondées et auraient une influence néfaste sur le secteur des transports en Europe centrale et orientale", selon une résolution du parlement bulgare votée par les 140 députés présents, toutes tendances confondues."La plupart des petites et moyennes entreprises risquent d'être expulsées du marché qui sera réservé aux seuls grands transporteurs", estime le parlement bulgare.La Commission européenne a proposé en novembre que les chauffeurs routiers se rendant dans un autre pays de l'UE y soient considérés comme des "travailleurs détachés", avec un salaire local, à partir de trois jours par mois dans ce pays. Les pays d'Europe centrale et orientale membres de l'UE y sont opposés. Dans ce domaine, où les décisions se prennent à la majorité qualifiée des membres de l'Union, un Etat ne dispose toutefois pas du droit de veto.Le gouvernement conservateur bulgare de Boïko Borissov qui assure la présidence tournante de l'UE, partage les objections des transporteurs bulgares qui s'apprêtent à protester lors d'un sommet informel de l'UE les 16 et 17 mai à Sofia."Le secteur bulgare du transport international routier qui emploie 120.000 personnes dont 40.000 chauffeurs et fournit 15% du PIB, est menacé de destruction", a déclaré la Confédération des employeurs et des industriels bulgares.Selon le président de l’association des transporteurs internationaux de Bulgarie Yordan Arabadjiev, "les réformes sur lesquelles insiste notamment la France visent à acquérir des avantages de concurrence déloyale" pour les transporteurs français et allemands.Concernant les temps de repos et de conduite, il s'est notamment opposé à l'idée de retour obligé toutes les trois semaines des routiers bulgares dans leur pays situé à la frontière extérieure de l'UE dans le sud-est. Il a également qualifié d'inadmissible la proposition d'hébergement obligatoire du conducteur dans un hôtel, évoquant un danger de cambriolage du camion, "particulièrement présent dans le sud de la France", ou même de "placement d'explosif en vue d'un acte terroriste".(©AFP / 11 mai 2018 12h19)