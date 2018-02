Travail détaché: Pénicaud va renforcer la lutte contre les fraudes

La hausse du nombre de travailleurs détachés en France en 2017 est principalement due à "une augmentation du chiffre visible", a estimé lundi la ministre du Travail Muriel Pénicaud, avant d'annoncer un renforcement de la lutte contre le détachement illégal.En 2017, 516.101 salariés détachés (hors transport) ont été enregistrés en France, contre 354.151 l'année précédente, soit une hausse de 46% (après +24% en 2016 et +25% en 2015), selon des chiffres confirmés à l'AFP par le ministère du Travail."Il y a plus de travailleurs détachés en France" parce que "le système de déclaration statistique est meilleur", "c'est une augmentation du chiffre visible", a affirmé Mme Pénicaud sur RMC-BFMTV.Les entreprises étrangères déclarent davantage car, désormais, elles s'exposent à "des pénalités plus fortes", a-t-elle développé.La ministre du Travail doit présenter dans la journée 16 mesures permettant de renforcer la lutte contre le travail illégal. Parmi elles figurent un renforcement des sanctions financières, la généralisation de la publicité des condamnations pour travail illégal, l'extension des pouvoirs des préfets pour ordonner la fermeture ou la cessation d'activité des entreprises concernées ou encore le renforcement des pouvoirs d'enquête des inspecteurs du travail."Publier le nom des entreprises qui ne pratiquent pas ça (le détachement, NDLR) légalement", "ça va avoir un effet", a soutenu Mme Pénicaud.Les autres mesures doivent permettre de "beaucoup mieux organiser les contrôles", avec une coordination accrue des différents services administratifs (Finances, Travail, etc.), a-t-elle soutenu.La ministre a par ailleurs mis en avant l'intérêt qu'ont les entreprises françaises pour le détachement de travailleurs étrangers.Il y a "beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas des compétences dans le bâtiment, l'agriculture et qui, du coup, font venir des travailleurs détachés". "Il faut qu'on se batte sur le sujet des compétences", a-t-elle dit.(©AFP / 12 février 2018 10h07)