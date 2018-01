Très haut débit: Orange choisi pour déployer la fibre dans toute la Gironde

Bordeaux - Le groupe de télécoms Orange a été choisi par le département de la Gironde pour déployer la fibre optique sur l'ensemble de son territoire et donner accès à 100% des foyers et entreprises au très haut-débit (THD), a annoncé jeudi la collectivité."La délégation de service public a été attribuée au groupe Orange par le comité syndical de Gironde numérique pour une durée de 25 ans", indique dans un communiqué le département.Le conseil départemental s'est fixé comme objectif de couvrir le territoire délaissé par les opérateurs privés, à savoir toute la Gironde en dehors de la métropole et de la ville de Libourne.Au total, 410.000 foyers seront bénéficiaires de ce chantier lancé dès 2018 et prévu pour s'achever en 2023. Environ 29.000 km de fibre seront installés."C'est le plus grand chantier d'insfrastructures des dix prochaines années" pour la collectivité, a souligné le président socialiste du conseil départemental, Jean-Luc Gleyze.Orange aura en charge les travaux d'un coût de 669 millions d'euros, financés à hauteur de 115 milions d'euros par le département, l'Etat, l'Union européenne, la région Nouvelle-Aquitaine, les communautés de communes et d'agglomérations.Le reste du financement proviendra de "la commercialisation de ce réseau par Orange aux utilisateurs et autres opérateurs".Les collectivités resteront propriétaires du réseau, un moyen d'"économiser près de 47 millions d'euros sur les abonnements internet et la téléphonie fixe des équipements publics, écoles, mairies...", selon le département.En 2016-2017, la Gironde avait déjà mis en oeuvre un "plan d'urgence" pour 39 communes au débit saturé. Plus de 10.000 foyers et entreprises étaient concernés par ce plan financé à hauteur de 3,2 millions d'euros par les collectivités locales.(©AFP / 25 janvier 2018 15h56)