Trois Iraniens tués dans une frappe en Syrie imputée à Israël

Téhéran - Trois Iraniens ont été tués en Syrie dans une frappe imputée à Israël contre une base aérienne dans la province de Homs, a rapporté lundi l'agence iranienne Fars."A la suite de l'attaque par le régime sioniste sur une base aérienne de Homs en Syrie, trois défenseurs des Lieux saints (...) sont tombés en martyrs", écrit Fars.Les combattants iraniens envoyés en Syrie sont appelés "défenseurs des Lieux saints", en référence aux sanctuaires chiites en Syrie.Fars est proche des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime iranien, à la pointe du soutien apporté par la République islamique au régime de Damas.Selon l'agence, les victimes iraniennes de l'attaque aux missiles ayant visé tôt lundi l'aéroport militaire T-4, connu sous le nom de Tiyas, sont: Ammar Moussavi, originaire d'Ahvaz (sud-ouest), Mahdi Lotfi Niyassar et Akbar Zavvar, originaires de Tabriz (nord-ouest).Fars publie avec ces trois noms les portraits de deux jeunes hommes en civil et la photo d'un troisième portant un treillis camouflage sable sans signe distinctif s'adressant à l'aide d'un porte-voix à d'autres hommes arborant un keffieh noir et blanc autour du coup et le front ceint d'un bandeau vert ou rouge.Le régime syrien et Moscou ont accusé Israël d'avoir mené la frappe de lundi alors que l'Etat hébreu a mené de nombreux raids contre des cibles en Syrie ces dernières années. L'armée israélienne s'est refusé à tout commentaire.(©AFP / 09 avril 2018 14h16)