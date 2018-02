Trois Vénézuéliens tués dans une attaque attribuée à la guérilla colombienne ELN

Trois Vénézuéliens ont été tués dimanche dans le nord-est de la Colombie, dans une attaque attribuée à l'Armée de libération nationale (ELN), dernière guérilla du pays, a annoncé la police.Les trois personnes ont été tuées par des rebelles présumés qui circulaient à moto, dans la localité de Tibu, à la frontière avec le Venezuela, a précisé la police dans un communiqué.Ces rebelles avaient auparavant attaqué un poste de police dans la même région, sans faire de blessé, selon la même source.Dans cette région, l'une des principales pour la culture de coca, outre l'ELN, opèrent plusieurs organisations qui se livrent au trafic de drogues.Le processus de paix avec l'ELN est au bord du gouffre après une série d'attentats de la dernière guérilla de Colombie qui semblent avoir fait perdre patience au gouvernement. Mais les rebelles insistent pour la poursuite des pourparlers.Par ailleurs, la Colombie et le Venezuela qui partagent 2.200 kilomètres de frontière, entretiennent des relations tendues.La Colombie est confrontée à l'arrivée massive de milliers de Vénézuéliens fuyant la crise économique et humanitaire dans leur pays.Selon les autorités colombiennes, quelque 550.000 Vénézuéliens se trouvent dans le pays, et leur nombre ne cesse d'augmenter.(©AFP / 25 février 2018 21h26)