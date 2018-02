Trois arrestations en France en lien avec l'enquête sur l'attentat de 2017 à Barcelone

Madrid - Le ministère de l'Intérieur espagnol a annoncé mardi l'arrestation dans le sud de la France de trois personnes ayant des liens avec Driss Oukabir, membre présumé de la cellule qui avait commis en août 2017 les attentats de Barcelone et Cambrils, en Catalogne.Ces trois personnes ont été arrêtées mardi dans le Gard (sud) et le Tarn (sud-ouest) lors d'une opération menée conjointement avec la police française ayant aussi débouché sur des perquisitions, a précisé le ministère dans un communiqué.Les personnes arrêtées à Pont-Saint-Esprit et Albi ont été en lien avec Driss Oukabir mais il n'existe "pas d'éléments à ce stade qui attestent d'une participation aux attentats" commis en Espagne, a indiqué une source proche du dossier interrogée en France.Dans ce pays, c'est la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui est en charge de l'enquête.Les papiers de Driss Oukabir avaient servi à louer la camionnette utilisée lors de l'attentat sur les Ramblas de Barcelone. Le conducteur, Younes Abouyaaqoub, avait été tué le 21 août par la police.Driss Oukabir, un Marocain ayant grandi en Catalogne, est le grand frère de Moussa, 17 ans, un des membres présumés de la cellule qui avait organisé ces attentats le 17 août à Barcelone (15 morts), puis dans la nuit du 17 au 18 dans la station balnéaire de Cambrils (1 mort).Moussa Oukabir et quatre autres jeunes avaient été tués par la police pendant l'attaque à la voiture-bélier perpétrée à Cambrils.Driss Oukabir avait dans un premier temps assuré que son frère lui avait pris ses papiers pour la louer avant d'affirmer qu'il rendait service aux amis de son frère pour "un déménagement", sans pouvoir préciser où il devait avoir lieu.(©AFP / 20 février 2018 14h26)