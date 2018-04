Trois fournisseurs d'électricité assignés pour pratiques commerciales trompeuses

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

TOTAL

ENGIE

Paris (France) - L'association de consommateurs CLCV a annoncé vendredi avoir assigné en justice trois fournisseurs d'électricité, CDiscount, Total Spring (Total) et Engie pour "pratiques commerciales trompeuses", estimant que ces sociétés promettent des rabais plus avantageux que le montant réel des économies."On se rend compte que les offres sont en deçà de ce qui est annoncé par ces trois fournisseurs", note Vincent Licheron, chargé de mission environnement pour la CLCV auprès de l'AFP."Par exemple, CDiscount annonce une différence de 15% par rapport au tarif réglementé alors qu'en réalité on constate que c'est plutôt 10%", poursuit-il.Selon la CLCV, ces publicités ne sont pas assez précises car elles ne mentionnent pas que le rabais concerne uniquement la part variable, c'est-à-dire la consommation d'électricité et non la part fixe (abonnement, taxes...), confirmant des informations parues dans le Parisien vendredi."On conteste les reproches qui nous sont faits dans la mesure où on affiche de manière très claire sur notre site internet et dans les différentes communications qu'on peut faire sur les offres le fait que la réduction s'applique à la consommation et donc au kilowattheure", se défend une porte-parole d'Engie, interrogée par l'AFP.Même son de cloche chez CDiscount qui assure être "totalement transparent" dans ses communications."Concernant les -15%, il est précisé qu'il s'agit du pourcentage de réduction sur le prix hors taxe du kilowattheure", explique la société.Total Spring explique de son côté soutenir "pleinement l'exigence de transparence des consommateurs" et met en avant les "réelles économies" pour le client avec leur offre "en payant 10% moins cher sur les prix du kWh HT de l'électricité fixés par l'Etat".Le marché de l'électricité pour les particuliers a été libéralisé il y a plus de dix ans et si l'opérateur historique EDF conserve une position dominante, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers d'autres fournisseurs, moins chers.Presque 5,9 millions de foyers (18%) sont désormais en offre de marché où en moyenne le tarif est inférieur de 9 à 10% à celui du tarif réglementé.str-pid/ef/az(©AFP / 13 avril 2018 14h28)