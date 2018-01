Trois morts, 45 blessés dans un accident de bus à Prague

Prague - Trois personnes sont mortes et 45 autres ont été blessées, dont certaines grièvement, vendredi vers 15H00 GMT dans la collision d'un autobus avec une voiture, à Horomerice (banlieue nord-ouest de Prague), a-t-on appris de source policière."La collision a fait trois morts, la conductrice d'une voiture et deux personnes dans le bus" qui a heurté un arbre après être sorti de la route pour une raison indéterminée pour l'instant, a déclaré à l'AFP la porte-parole de la police, Monika Schindlova.Selon un nouveau bilan, l'accident a également fait 45 blessés, dont cinq en état grave. Un précédent bilan faisait état d'une trentaine de blessés.La police a réussi à évacuer toutes les personnes qui restaient coincés dans le bus.Plusieurs enfants se trouvent parmi les passagers blessés, selon les services de sauvetage de la capitale tchèque."Deux enfants grièvement blessés à la tête ont été mis sous respiration artificielle et placés en état de sommeil artificiel", a indiqué la porte-parole des services de sauvetages, Jana Postova.Les blessés ont été admis dans plusieurs hôpitaux de Prague.Le bus appartient à la société privée Arriva et assurait la liaison entre Prague et le village de Holubice, aux environs de la capitale tchèque.(©AFP / 12 janvier 2018 17h46)