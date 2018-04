Troisième enfant pour le prince William et son épouse Kate, un garçon

Kate Middleton a donné naissance lundi à un petit garçon, son troisième enfant avec le prince William et cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, qu'ils ont brièvement présenté devant les marches de la maternité sous des cris d'enthousiasme.La duchesse de Cambridge, 36 ans, a accouché "sans problème" d'un garçon de 3,8 kilogrammes (8 livres et 7 onces) à 11H01 (10H01 GMT) à l'hôpital St Mary's dans le coeur de Londres.Elle a quitté l'hôpital quelques heures plus tard, vers 18H00 (17H00 GMT), au volant d'une voiture conduite par son mari, leur nouveau-né installé dans un siège bébé, pour regagner leur résidence officielle, le palais de Kensington.Vêtue d'une robe rouge à col claudine en dentelle blanche, perchée sur des chaussures à talons hauts, elle a auparavant brièvement présenté son bébé à la foule de journalistes et d'admirateurs rassemblées devant l'établissement.Comme il l'avait fait pour ses deux aînés, le prince William, 35 ans, est resté aux côtés de son épouse durant l'accouchement dans la luxueuse maternité privée où il l'avait conduite tôt lundi matin.En fin d'après-midi, il en est sorti pour aller chercher les deux aînés du couple. A son arrivée, Charlotte, bientôt 3 ans et vêtue d'une robe bleu pervenche, a brièvement salué de la main le public, tandis que son frère aîné George, 4 ans, s'est montré plus timide dans son uniforme d'écolier.Le prénom du nouveau-né sera annoncé "en temps voulu", selon le palais. Il avait fallu deux jours pour connaître ceux de ses frère et soeur. Arthur, Albert, James et Philip ont les faveurs des parieurs.Il s'agit du sixième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II. La souveraine, son fils le prince Charles et le prince Harry, frère cadet de William, se sont dits "enchantés". La Première ministre britannique Theresa May leur a adressé ses voeux de bonheur.Le nouveau-né dispose du titre d'Altesse Royale, et comme son grand frère, de celui de prince de Cambridge. Il est cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, son père, son grand frère et sa grande soeur.La naissance a été annoncée sur les marches de l'hôpital par un crieur royal en habits moyenâgeux, muni d'une cloche et d'un chapeau à plumes. Elle a suscité une explosion de joie parmi les quelques dizaines d'admirateurs sur place.Parmi eux, des inconditionnels de la monarchie britannique ayant campé sur place plusieurs jours pour ne pas manquer ce moment, habillés aux couleurs de l'Union Jack, le drapeau national. Ils ont ouvert le champagne pour l'arrivée du bébé."C'est un garçon le jour de la Saint-George!", la fête nationale anglaise, s'est réjoui l'un d'eux, John Loughrey. "Je suis tellement excité. Nous avons attendu dehors durant 15 jours mais cela en valait la peine", a-t-il ajouté, se préparant à célébrer l'événement avec un "fish and chips" - un poisson pané accompagné de frites, plat typiquement britannique."Je suis ici pour (...) souhaiter la bienvenue au nouveau venu dans la famille", a dit l'homme d'affaires Amrit Singh, qui a fait spécialement le déplacement. "J'espère qu'il servira son pays avec respect".Conformément à la tradition, la naissance a aussi été annoncée par une proclamation signée des médecins royaux installée dans l'après-midi sur un chevalet doré, placé pour le public dans la cour du palais de Buckingham. Elle y restera environ 24 heures. Modernité oblige, le palais avait déjà publié l'information sur Twitter.C'est aussi au St Mary's hospital, situé à moins de deux kilomètres du palais de Kensington, que George et Charlotte étaient nés, ainsi que les princes William et Harry, les deux enfants de Charles et Diana. Comme pour leurs deux premiers enfants, William et Kate n'avaient pas souhaité connaître le sexe de leur bébé à l'avance.Pour la première fois dans l'histoire de la monarchie britannique, le nouveau prince ne supplante pas sa grande soeur dans l'ordre de succession, à la suite d'une réforme mettant fin au droit de primogéniture masculine pour toutes les naissances postérieures au 28 octobre 2011. C'est désormais l'enfant le plus âgé du souverain en titre qui hérite du trône, quel que soit son sexe, et non le garçon le plus âgé.A la Tour de Londres, 62 coups de canon seront tirés mardi en début d'après-midi (21 pour saluer la naissance, plus 20 étant donné le statut royal de la Tour de Londres, plus 21 parce qu'elle est située dans le quartier de la City). Quarante-et-un coups de canon seront également tirés à Hyde Park, et l'Union Jack, le drapeau britannique, sera hissé sur tous les bâtiments officiels.(©AFP / 23 avril 2018 19h36)