Trudeau demande aux Canadiens de ne "pas vivre dans la peur"

Le Premier ministre Justin Trudeau a demandé mardi aux Canadiens de ne "pas vivre dans la peur" au lendemain de "l'attaque insensée" d'un homme au volant d'une camionnette dans les rues de Toronto, qui a tué 10 passants et en a blessé 15 autres."Nous ne devons pas commencer à vivre dans la peur, dans l'incertitude" au quotidien "quand on se promène dans nos villes", a déclaré Justin Trudeau avant la réunion du conseil des ministres à Ottawa."Les Canadiens à travers le pays sont choqués et attristés par cette attaque insensée", a ajouté le chef du gouvernement."Nous devrons rester un pays ouvert, libre et à l'aise dans nos valeurs et nous allons continuer de l'être", a-t-il ajouté.Justin Trudeau a exhorté les responsables à "réfléchir aux circonstances changeantes de notre monde et faire tout ce que nous pouvons afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens".Un homme au volant d'une camionnette de location à fauché "délibérément" des passants sur une des artères les plus fréquentées de Toronto lundi à la mi-journée. Sur près d'un kilomètre, il a heurté des dizaines de personnes, faisant 10 morts.Le Premier ministre a souligné comme l'avait fait son ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale la veille que cet acte "n'est pas connecté à la sécurité nationale", écartant de fait toute attaque de nature terroriste.(©AFP / 24 avril 2018 15h15)