Trudeau entame une visite en Inde par le Taj Mahal

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a donné le coup d'envoi dimanche d'une visite d'une semaine en Inde consacrée au renforcement des échanges et de l'investissement, en visitant le Taj Mahal, la principale attraction touristique du pays.M. Trudeau, son épouse Sophie Grégoire Trudeau et leurs trois enfants ont pris la pose pour une photo de famille devant ce joyau d'architecture moghole, étape incontournable pour les dignitaires étrangers en visite.C'est le premier voyage en Inde du Premier ministre canadien depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Cette visite sera "focalisée sur la création d'emplois et le renforcement des liens profonds entre nos deux peuples", a déclaré M. Trudeau sur Twitter avant son départ.Les échanges entre l'Inde et le Canada ont été multipliés par deux ces dix dernières années, à plus de huit milliards de dollars en 2016. D'après le ministère indien des Affaires étrangères, ce chiffre "ne reflète pas le véritable potentiel" des relations commerciales entre les deux pays.M. Trudeau doit rencontrer au cours de sa visite son homologue Narendra Modi ainsi que d'autres responsables politiques, des représentants de la société civile et du monde des affaires.Plus d'1,2 million d'Indiens vivent au Canada, soit plus de 3% de la population de ce pays.(©AFP / 18 février 2018 10h36)