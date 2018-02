Trudeau rencontre Modi au terme de sa désastreuse visite en Inde

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré vendredi son homologue indien Narendra Modi, au terme d'une longue visite en Inde jugée désastreuse par les observateurs.Les deux chefs de gouvernement se sont entretenus à New Delhi au lendemain de l'embarras des autorités canadiennes lié à la découverte de l'invitation - aussitôt retirée - d'un extrémiste sikh à une réception dans la capitale présidée par Justin Trudeau jeudi soir.Un impair qui tombait mal pour le Premier ministre, perçu à son corps défendant à New Delhi comme ménageant les mouvements séparatistes sikhs au Canada pour des raisons électorales."Il ne doit pas y avoir de place pour ceux qui instrumentalisent la religion à des fins politiques et promeuvent le séparatisme", a martelé Narendra Modi dans une allocution aux côtés de M. Trudeau."Nous ne tolérerons pas ceux qui mettent en cause l'unité, l'intégrité et l'harmonie de nos pays", a ajouté le dirigeant nationaliste hindou.Les Sikhs constituent au Canada une communauté d'un demi-million de personnes dont une frange soutient le mouvement du Khalistan, qui réclame l'indépendance de la région indienne du Pendjab (nord), terre du sikhisme, et a y organisé une féroce insurrection, finalement écrasée dans les années 1990.D'une rare longueur - une semaine - pour un déplacement officiel à l'étranger, la tournée indienne de Justin Trudeau - qui s'achève samedi - a viré au naufrage en matière de relations publiques.Snobé par les officiels indiens depuis son arrivée samedi, il n'avait jusqu'à vendredi rencontré aucun responsable politique de premier plan. Une froideur qui contraste avec l'accueil chaleureux qu'avaient récemment reçu en Inde les Premiers ministres israélien Benjamin Netanyahu et japonais Shinzo Abe.En l'absence de temps forts politiques, le chef du gouvernement canadien a multiplié les visites de monuments et les réceptions, s'attirant les railleries pour avoir revêtu de chatoyantes tenues traditionnelles indiennes."Ce qui retient l'attention de tout le monde est le fascinant choix de garde-robe de la famille Trudeau - trop indien même pour un Indien", a ainsi estimé le magazine Outlook.En début de semaine à Bombay, le dirigeant libéral avait par exemple porté un sherwani (manteau) doré qui tranchait avec le costume occidental sombre des méga-stars de Bollywood présentes à l'événement.Jeudi soir, il est arrivé à une réception à l'ambassade canadienne en dansant le bhangra, une danse pendjabie, au rythme de tambours."Ses pas de danse calculés et des multiples changements de tenues (...) le font passer davantage pour un acteur sur un plateau de tournage ou un invité à un mariage que pour un homme politique venu ici pour parler affaires", a persiflé une commentatrice indienne dans un tribune publiée par le Washington Post.(©AFP / 23 février 2018 14h33)