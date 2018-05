Trump a signé le texte de loi assouplissant la régulation bancaire

Washington - Le président Donald Trump a signé jeudi le texte de loi assouplissant la règlementation bancaire mise en place après la crise financière de 2008 pour prévenir un nouveau krach et maîtriser les excès de Wall Street.Le Congrès avait approuvé mardi, par une confortable majorité, cette nouvelle loi qui soustrait désormais des milliers de banques de petite et moyenne tailles à certaines règles de contrôle imposées par la loi Dodd-Frank de 2010 tout en maintenant les réglementations clés visant aux Etats-Unis les plus grands établissements."C'est véritablement un grand jour pour les travailleurs américains et les petites entreprises de toute la nation. La loi que je signe aujourd'hui revient sur les régulations Dodd-Frank qui étaient paralysantes", a commenté le président en signant le texte devant des journalistes.Donald Trump a souligné que cela avait été un "désastre" de mettre toutes les entreprises sur le même plan, indépendamment de leur taille. "Nombre de petites banques ont été contraintes de fermer", a-t-il déploré, ajoutant que 20% de petites banques avaient disparu du fait de la loi Dodd-Frank.Le président américain a en outre indiqué que son administration allait "peut-être" assouplir la régulation relative aux grands établissements bancaires, estimant que ces derniers sont "désavantagés lorsqu'il s'agit de prêter de l'argent aux personnes souhaitant ouvrir leur société"."Nous avons trop entendu (l'expression) trop grande pour faillir" (+Too big to fail+), a-t-il insisté, soulignant qu'il s'agissait d'ôter un fardeau inutile pour "libérer du potentiel économique".L'administration Trump appelait de ses voeux cette nouvelle loi protégeant, selon elle, les banques face à une "régulation excessive". Mais pour ses opposants, dont la cheffe de la majorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, ce nouveau dispositif législatif frappe de plein fouet les protections érigées après la crise de 2008.L'assouplissement de la loi Dodd-Frank a en revanche immédiatement été saluée par la fédération des banques américaines (ABA). La signature du texte aujourd'hui "met un terme à des années de lutte des membres d'ABA à travers le pays pour démontrer que les lois mises en place portaient préjudice au pays au lieu de l'aider", a réagi Ron Nichols, son président.M. Nichols a également encouragé l'administration à aller plus loin dans sa démarche pour redéfinir de manière appropriée les réglementations "tout en maintenant la solidité (financière) et la sécurité nécessaires".L'administration Trump travaille à l'assouplissement de la "règle Volcker", qui limite la capacité des banques à spéculer avec leur propre argent.Le Wall Street Journal affirmait la semaine dernière qu'une mouture d'une version modifiée de cette règle pourrait être présentée à la fin du mois.(©AFP / 24 mai 2018 19h40)