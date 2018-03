Trump affirme que la Corée du Sud va faire une "annonce majeure"

Washington - Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que la Corée du Sud s'apprêtait à faire une annonce "majeure" à 19H00 (vendredi 00H00 GMT).M. Trump a fait cette déclaration lors d'une très brève incursion dans la salle de presse de la Maison Blanche.Cette annonce intervient dans la foulée de la visite jeudi à Washington de Chung Eui-yong, conseiller national sud-coréen à la Sécurité.Après s'être longuement entretenu lundi avec Kim Jong Un, M. Chung a assuré que ce dernier était désormais prêt à bouger sur le dossier longtemps tabou de l'arsenal nucléaire de Pyongyang, "si les menaces militaires contre le Nord disparaissent et si la sécurité de son régime est garantie"."Nous avons un message de la Corée du Nord pour les Etats-Unis", avait-il déclaré mardi aux journalistes à son retour de Pyongyang.Ce rebondissement spectaculaire, qui n'a pas à ce stade été confirmé par Pyongyang, s'inscrit dans le cadre de la remarquable détente qui s'est amorcée sur la péninsule depuis le début de l'année à la faveur des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, après deux années de très fortes tensions liées au programmes nucléaire et balistique nord-coréens.Nord et Sud ont également décidé selon Séoul de la tenue fin avril d'un troisième sommet intercoréen, après ceux de 2000 et 2007.(©AFP / 08 mars 2018 22h42)