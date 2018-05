Trump annonce la libération de trois Américains par la Corée du Nord

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la libération des trois Américains qui étaient détenus par la Corée du Nord, précisant qu'ils étaient en route vers les États-Unis."Je suis ravi de vous informer que le secrétaire d’État Mike Pompeo est dans les airs de retour de Corée du Nord avec trois merveilleux messieurs que tout le monde a hâte de rencontrer", a tweeté M. Trump, précisant qu'il les accueillerait à leur arrivée à la base Andrews près de Washington jeudi à 2H du matin (6H00 GMT)."Ils semblent être en bonne santé", a-t-il ajouté, en évoquant ces trois hommes.Le président américain a ajouté que le chef de la diplomatie américaine avait eu "une bonne rencontre" avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Il a précisé que la date et le lieu de sa rencontre à venir avec ce dernier avaient été fixés.Kim Hak-Song travaillait pour l'Université des Sciences et de la Technologie de Pyongyang (USTP) lors de son arrestation en mai 2017. Il a été arrêté à la gare de Pyongyang alors qu'il montait dans un train pour rentrer chez lui, dans la localité chinoise de Dandong, sous l'accusation d'avoir commis des "actes hostiles" contre le gouvernement.Kim Sang-Duk, également connu sous le nom de Tony Kim, avait été arrêté en avril 2017 au principal aéroport de Pyongyang alors qu'il tentait de quitter le pays après y avoir enseigné pendant plusieurs semaines. Il travaillait également pour l'USTP.Kim Dong-Chul, un homme d'affaires et pasteur âgé d'une soixantaine d'années, a été condamné en avril 2016 à dix ans de travaux forcés après son arrestation pour subversion et espionnage.(©AFP / 09 mai 2018 15h56)