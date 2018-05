Trump annonce que Mike Pompeo est en route pour la Corée du Nord

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo arrivera en Corée du Nord d'ici "une heure" pour préparer le sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un, a annoncé le président américain depuis la Maison Blanche mardi."En ce moment même, le secrétaire Pompeo est en route vers la Corée du Nord pour préparer ma future rencontre avec Kim Jong Un", a-t-il déclaré, en précisant qu'il arriverait d'ici "une heure". "On en saura bientôt plus" sur le sort des trois prisonniers américains, a-t-il ajouté.(©AFP / 08 mai 2018 20h45)