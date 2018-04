Trump annonce une opération militaire en cours en Syrie avec Paris et Londres

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi une opération militaire en cours contre la Syrie, avec la France et le Royaume Uni, pour punir le régime de Bachar al-Assad qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique contre des civils."Une opération combinée est en cours avec la France et le Royaume Uni, nous les remercions tous les deux", a dit le président, qui s'exprimait à la Maison Blanche, et a dénoncé les attaques chimiques "monstrueuses" menées par le régime de Damas.Il a promis que l'opération durerait "aussi longtemps qu'il le faudra". De Londres, la première ministre britannique Theresa May a affirmé qu'il n'y avait "pas d'alternative à l'usage de la force"Au moment même où le président s'exprimait, des détonations étaient entendues à Damas, selon un correspondant de l'AFP sur place.Donald Trump a mis en garde l'Iran et la Russie, qui ont déployé des milliers d'hommes et du matériel pour aider Bachar al-Assad à reconquérir le pays, contre leurs liens avec la Syrie.M. Trump a exhorté Moscou "à quitter la voie sinistre du soutien à Assad", il a affirmé que la Russie "a trahi ses promesses" sur l'élimination des armes chimiques.Il a estimé que le sort du régime est entre les mains de Syriens.(©AFP / 14 avril 2018 03h24)