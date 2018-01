Trump annule une visite à Londres pour l'inauguration d'une nouvelle ambassade

Le président Donald Trump a annoncé qu'il annulait une visite à Londres durant laquelle il devait inaugurer la nouvelle ambassade américaine, s'en prenant à nouveau à son prédécesseur Barack Obama."La raison pour laquelle j'annule mon voyage à Londres est que je ne suis pas un grand fan de l'administration Obama qui a vendu l'ambassade la mieux située et la plus agréable à Londres pour des "cacahuètes", afin d'en construire une autre bien plus éloignée pour 1,2 milliard de dollars", a écrit M. Trump dans un tweet nocturne."Mauvaise affaire. On voulait que je coupe le ruban. NON!", a-t-il ajouté.La visite de M. Trump, prévue le mois prochain, était susceptible de provoquer une série de manifestations hostiles, avait souligné la presse britannique.(©AFP / 12 janvier 2018 07h37)