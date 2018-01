Trump bouscule les tractations pour empêcher la paralysie de l'Etat

Donald Trump s'est invité jeudi dans les difficiles tractations sur un accord budgétaire au Congrès en posant ses conditions et prenant les républicains à contrepied à la veille d'une possible paralysie du gouvernement.Le parlementaires ont jusqu'à vendredi minuit pour s'entendre sur un projet de budget assurant le financement du gouvernement, au risque de provoquer un "shutdown": la fermeture d'un grand nombre d'agences fédérales. Ce serait la première fois depuis octobre 2013, quand des centaines de milliers de fonctionnaires avaient été mis au chômage technique pendant plus de deux semaines."C'est bien possible" que l'Etat fédéral ferme vendredi, a lancé le président, rejetant la faute sur les démocrates.Auparavant, il avait mis en garde contre une paralysie "dévastatrice" pour le gouvernement, tout en refusant par avance une solution temporaire sur l'un des sujets de blocage, le programme public d'assurance maladie pour les enfants pauvres (Chip), menacé par la réforme de l'assurance santé.La majorité républicaine souhaite voir adopter un budget 2018 qui dope les dépenses militaires, une promesse de campagne de M. Trump qui estime les forces armées sous-équipées après plus de 16 ans de guerre ininterrompue."Nous reconstruisons notre armée (et une fermeture) serait le pire pour elle", a affirmé le président en visite au Pentagone jeudi.En échange de ses voix, la minorité démocrate veut régler le sort de 690.000 "Dreamers". Ces jeunes, arrivés illégalement aux Etats-Unis quand ils étaient enfants, sont à la merci d'une expulsion après l'abrogation du programme Daca datant de l'administration Obama qui leur offrait un statut de résident temporaire. Les démocrates veulent aussi un financement à long terme du Chip.Les républicains ont proposé de voter jeudi après-midi sur un nouvel accord budgétaire temporaire, jusqu'à la mi-février, et la poursuite du "Chip" pour six ans, sans inclure de mesures sur l'immigration.Dans un série de tweets matinaux, le président américain a mis la pression sur le Congrès et sur les démocrates accusés d'obstruction. "Une paralysie du gouvernement aura des conséquences dévastatrices sur nos forces armées... dont les démocrates se fichent", a-t-il lancé. Mais il a affirmé que le Chip "devrait faire partie d'une solution à long-terme, pas d'une extension de 30 jours ou à court-terme".Le projet de financement négocié au Congrès "comprend une extension du Chip pour six ans, pas 30 jours", a toutefois répondu le sénateur républicain John Cornyn, sur Twitter.La proposition ne semble pas satisfaire les démocrates. "Nous voulions dix ans, nous voulions un Chip définitif qui, au passage, économise 6 milliards de dollars (et) les républicains ont refusé", a affirmé la chef du groupe à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.Le président de la Chambre, le républicain Paul Ryan, a joué la carte patriotique en affirmant que les démocrates "continuent à prendre en otage le financement de l'armée contre des questions qui ne sont pas liées et des échéances qui n'existent pas", en référence au sort des "Dreamers".Un accord provisoire n'est pas la solution idéale mais il évitera le "chaos", a-t-il affirmé à la presse, assurant que les discussions faisaient des progrès.M. Ryan doit aussi faire face à la grogne de la frange radicale des élus républicains, opposée à toute concession sur les questions d'immigration.Les républicains sont globalement d'accord pour régulariser les "Dreamers". Mais Donald Trump exige aussi le financement du mur promis à la frontière avec le Mexique, ainsi que d'autres mesures anti-immigration, dont la fin de ce qu'il appelle "l'immigration en chaîne" (le regroupement familial) et la suppression de la loterie annuelle de cartes vertes.Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité de son gouvernement, a également réaffirmé jeudi que la construction du mur anti-immigration devait faire partie de l'accord budgétaire."Pas de mur, pas d'accord", a clamé le président dans un autre message sur Twitter.M. Trump, malgré une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, a du mal à faire financer son projet qui, selon un autre tweet consacré au sujet jeudi matin, "doit permettre de stopper le flux massif de drogue venu du Mexique, désormais classé comme le pays le plus dangereux du monde".Les démocrates, qui refusent de financer ce mur symbole selon eux d'une politique xénophobe, peuvent tout bloquer au Sénat, où une majorité qualifiée des trois cinquièmes (60 voix sur 100) sera requise.Le sénateur républicain Lindsey Graham a affirmé toutefois mercredi soir que des démocrates avaient donné leur accord sur certains aspects du financement de ce mur.(©AFP / 18 janvier 2018 19h56)