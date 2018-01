Trump cherche "désespérément" à saboter l'accord sur le nucléaire iranien (ministre iranien)

Téhéran - Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a accusé vendredi le président américain Donald Trump de chercher "désespérément" à saboter l'accord sur le nucléaire iranien qui selon lui "ne peut être renégocié"."La politique de Trump et l'annonce faite ce jour représentent des tentatives désespérées de saboter un accord multilatéral solide", a déclaré M. Zarif sur Twitter.Il réagissait à l'ultimatum lancé par le président américain au moment où il confirmait la suspension des sanctions contre l'Iran levées dans le cadre de l'accord. M. Trump a prévenu que c'était "la dernière suspension qu'il signerait"."Le JCPOA (ou Plan d'action conjoint) ne peut être renégocié: plutôt que de répéter la même rhétorique, les Etats-Unis doivent agir en pleine conformité -- comme le fait l'Iran", a ajouté M. Zarif, faisant référence à l'accord sur le nucléaire conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances (Chine, Russie, Etats-Unis, France, Allemagne et Royaume-Uni).Il a accusé Washington de "violation malveillante" de trois sections de l'accord, y compris le paragraphe 26 qui appelle les Etats-Unis à agir "en bonne foi pour soutenir le JCPOA" et permettre que l'Iran puisse profiter de la levée des sanctions.L'Iran estime que le maintien des sanctions américaines pour des dossiers, autres que le nucléaire, comme les droits de l'Homme et le programme balistique, ont empêché l'Iran de profiter des nombreux bénéfices attendus de l'accord.M. Zarif a affirmé que l'hostilité de M. Trump à l'accord et à l'Iran en général constitue également une violation de l'engagement à "s'abstenir de toute politique pouvant affecter directement ou indirectement la normalisation des relations commerciales et économiques avec l'Iran", comme prévu par le paragraphe 29.Les Etats-Unis restent pour l'instant dans l'accord historique de 2015 sur le nucléaire iranien mais Donald Trump a lancé vendredi un ultimatum aux Européens afin qu'ils l'aident à le durcir dans les prochains mois s'ils veulent éviter un retrait pur et simple de Washington.Le président américain a confirmé la suspension des sanctions économiques contre l'Iran levées dans le cadre de l'accord mais la Maison Blanche a prévenu qu'il s'agit "de la dernière suspension qu'il va signer"."C'est la dernière chance", a lancé Donald Trump dans un communiqué, exigeant un "accord" avec les Européens pour "remédier aux terribles lacunes" du texte, dont il est un grand pourfendeur alors que tous les autres signataires le défendent mordicus car il est censé empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique.(©AFP / 12 janvier 2018 21h24)