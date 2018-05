Trump confirme qu'un général nord-coréen est en route vers les Etats-Unis

Washington - Donald Trump a confirmé mardi que le général nord-coréen Kim Yong Chol était actuellement en route vers New York, deux jours après qu'une délégation américaine a rencontré des responsables nord-coréens à Panmunjom, dans la Zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées."Nous avons constitué une excellente équipe pour nos discussions avec la Corée du Nord. Des rencontres se déroulent actuellement concernant le Sommet, et plus. Kim Yong Chol, le vice-président de la Corée du Nord, se rend en ce moment à New York. Bonne réponse à ma lettre, merci!", a tweeté le président américain.Kim Yong Chol a fait escale mardi à l'aéroport de Pékin avant de s'envoler pour les Etats-Unis, selon l'agence sud-coréenne Yonhap.Malgré l'annulation jeudi dernier par Donald Trump de sa rencontre avec Kim Jong Un, initialement prévue le 12 juin à Singapour, les échanges diplomatiques s'intensifient entre Washington et Pyongyang.Une délégation américaine est en route pour Singapour pour superviser les préparatifs logistiques du sommet.(©AFP / 29 mai 2018 11h27)