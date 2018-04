Trump convaincu qu'un "accord sera trouvé" avec la Chine sur le commerce

Washington - Le président américain Donald Trump s'est dit convaincu dimanche qu'un "accord sera trouvé" avec la Chine pour éviter un conflit commercial."La Chine va retirer ses Barrières Douanières parce que c'est ce qu'il faut faire. Les taxes vont devenir Réciproques et un accord sera trouvé sur la propriété intellectuelle", a écrit M. Trump dans un tweet matinal promettant "un superbe avenir pour les deux pays !""Le président (chinois) Xi et moi, nous serons toujours amis, quoi qu'il arrive concernant notre conflit commercial", a également assuré M. Trump, après un mois de menaces ayant alimenté les craintes d'une guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales.Le 8 mars, le président américain avait décidé d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, avant de réclamer plus tard d'autres taxes visant spécifiquement des importations chinoises en rétorsion au "vol de propriété intellectuelle" reproché à Pékin.La Chine a alors déclenché des mesures punitives contre des produits américains, notamment le soja, exhortant les Etats-Unis à cesser leur "intimidation économique".Dernière escalade en date, le président Trump a menacé de tripler les tarifs douaniers sur les importations chinoises, face à quoi Pékin a promis de nouvelles représailles.L'équipe économique du dirigeant américain s'est voulue néanmoins rassurante dimanche."Nous sommes en contact permanent avec eux", a dit le principal conseiller économique Larry Kudlow, sur Fox News. "Mais les tarifs doivent faire partie du processus, on n'a pas le choix. Ensuite, j'espère qu'il y aura des discussions et j'espère que les Chinois viendront discuter sérieusement d'ici deux mois".Mais le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a refusé de faire un point d'étape sur d'éventuelles concessions chinoises à ce stade. "Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'état de nos discussions informelles", a-t-il dit sur CBS.(©AFP / 08 avril 2018 16h40)