Trump dément "clairement" avoir eu une liaison avec Stormy Daniels

Le président Donald Trump dément "fortement et clairement" avoir eu une liaison avec l'actrice porno Stormy Daniels, a déclaré lundi un porte-parole de la Maison Blanche."Je dirais que le président a démenti fortement, clairement et constamment" ces allégations, a dit Raj Shah. Interrogé sur les accusations de violation de la loi de financement des campagnes politiques, pour acheter le silence de l'actrice, M. Shah a affirmé: "la Maison Blanche n'a rien à se reprocher", renvoyant les journalistes à la campagne et à l'avocat de M. Trump, qui a versé les 130.000 dollars.(©AFP / 26 mars 2018 20h39)