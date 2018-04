Trump dénonce le cours "artificiellement" élevé du pétrole

Washington - Le président américain Donald Trump s'en est pris vendredi aux membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), estimant que les cours du pétrole étaient "artificiellement très élevés"."On dirait que l'Opep recommence. Avec des quantités record de pétrole partout, y compris des bateaux pleins à ras bord en mer", a tweeté M. Trump."Les prix du pétrole sont artificiellement très élevés! Ce n'est pas bon et c'est inacceptable!", a-t-il lancé.Cette sortie intervient alors que l'Opep et ses dix partenaires, dont la Russie, tiennent en Arabie saoudite une réunion de suivi de leur accord de réduction de la production avant une réunion officielle en juin à Vienne.Cet accord, en vigueur depuis début 2017 et valable jusqu'à la fin de l'année, vise à faire remonter les cours du brut.Mais les extractions abondantes des Etats-Unis, un des trois premiers producteurs mondiaux, compensent la baisse de production de l'Arabie saoudite et de la Russie.(©AFP / 20 avril 2018 12h14)