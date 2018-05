Washington - Donald Trump doute qu'il puisse y avoir un accord avec la Chine sur le commerce alors que des réunions se déroulent actuellement à Washington avec une délégation chinoise emmenée par le vice-Premier ministre Liu He.A la question de savoir s'il y aurait un accord, Donald Trump a répondu: "J'ai tendance à en douter".Le président américain, qui ne cesse de dénoncer les pratiques commerciales "déloyales" de la Chine, devait rencontrer jeudi après-midi Liu He avant l'entrée en vigueur le 22 mai de sanctions américaines contre Pékin."La Chine a été trop gâtée, l'Union européenne a été trop gâtée", a-t-il ajouté, une allusion au fait que les Etats-Unis estiment que celles-ci ont bénéficié d'une grande ouverture au marché américain."Le commerce est une voie à sens unique", a-t-il également déclaré, n'ayant de cesse de dénoncer le déficit commercial colossal des Etats-Unis avec la Chine.Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin mène jeudi et vendredi à Washington des discussions avec une délégation chinoise dirigée par Liu He, un proche du président Xi Jinping, chargé de piloter la politique économique du géant asiatique.Liu He avait déjà mené il y a deux semaines une première session de pourparlers à Pékin avec une délégation américaine conduite par Steven Mnuchin, sans avancées majeures.Les réunions dans la capitale fédérale sont le prolongement des discussions qui se sont déroulées en Chine. L'administration Trump exige notamment de Pékin une réduction de 200 milliards du déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine, qui a atteint 375 milliards en 2017.(©AFP / 17 mai 2018 18h23)