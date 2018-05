Trump envisage de nouvelles taxes sur les importations de voitures

Washington - Le président américain Donald Trump envisage d'imposer de nouvelles taxes douanières sur les importations de véhicules aux Etats-Unis, selon un communiqué de la Maison Blanche publié mercredi."J'ai demandé au secrétaire (au Commerce Wilbur) Ross d'envisager d'initier une enquête sous la Section 232 sur les importations de véhicules, y compris les camions et les pièces détachées, pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale américaine", indique le président des Etats-Unis, cité dans ce texte. M. Ross a aussitôt lancé cette enquête, selon un communiqué du secrétariat au Commerce.Cette décision a été prise alors que M. Trump juge déséquilibrés les échanges commerciaux dans ce secteur notamment avec l'Union européenne (UE) et à quelques jours de la fin de l'exemption provisoire de l'UE des taxes sur l'acier et l'aluminium."Les industries de base telles que l'automobile et les pièces détachées sont essentielles à notre puissance en tant que Nation", a encore affirmé M. Trump, dans le communiqué de la Maison Blanche.Ces taxes pourraient culminer à 25% sur les importations de véhicules, d'après un article du Wall Street Journal publié peu avant l'officialisation de la nouvelle par la Maison Blanche.M. Ross a quant à lui affirmé dans le communiqué du secrétariat au Commerce qu'"il y a des preuves suggérant que, durant des décennies, les importations depuis l'étranger ont érodé notre industrie automobile nationale".L'enquête devra déterminer "si le recul du nombre de véhicules et la baisse de la production de pièces détachées menacent d'affaiblir l'économie nationale, notamment en réduisant la recherche développement, les emplois pour les travailleurs qualifiés dans le secteur du véhicule connecté, du véhicule autonome (...) et les autres technologies de pointe", a encore précisé le ministère.M. Trump a déjà maintes fois évoqué des taxes punitives pour protéger l'industrie automobile américaine qui viseraient notamment l'Allemagne, dont les excédents commerciaux exaspèrent le président américain.Selon lui, les voitures américaines sont frappées de taxes supérieures à celles imposées sur les automobiles européennes.Les taxes européennes sur les importations de voitures en provenance des Etats-Unis et des pays hors UE s'élèvent en effet à 10% quand les droits de douanes américains sur celles en provenance de l'Union européenne ne s'élèvent qu'à 2,5%.Toutefois, au sein du secteur automobile, les Etats-Unis taxent les importations de camions et de pick-up (camionnettes à plateau) à hauteur de 25% alors que les importations de ces mêmes produits au sein de l'Union européenne sont taxés dans une bien moindre mesure, à 14% en moyenne.(©AFP / 24 mai 2018 01h20)