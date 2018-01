Trump et May vantent à Davos leur "excellente relation"

Davos (Suisse) - Le président américain Donald Trump n'a pas tari d'éloges jeudi à Davos sur son "excellente relation" avec la Première ministre britannique Theresa May, cherchant visiblement à tourner la page de plusieurs mois de tensions."Je pense que nous sommes sur la même longeur d'onde sur tous les plans", a-t-il dit à l'issue d'une rencontre bilatérale."Il y a des gens qui n'y croient pas, mais je peux vous dire que j'ai un immense respect pour la Première ministre et le travail qu'elle fait", a encore déclaré Donald Trump, qui participe jeudi et vendredi au Forum économique mondial dans la station de ski huppée.La cheffe du gouvernement britannique a renchéri dans la démonstration d'amitié."C'était un grand plaisir de vous voir", a-t-elle déclaré, "nous avons eu une excellente discussion. La relation entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis reste excellente".Le contraste ne pourrait être plus grand avec les virulentes attaques du président américain contre Theresa May l'an dernier, via Twitter.Donald Trump a par ailleurs compliqué encore davantage une "relation spéciale" déjà bien cabossée en refusant tout récemment de venir inaugurer la nouvelle ambassade américaine à Londres.Mais l'imprévisible chef d'Etat a semblé jeudi se mettre au diapason du Forum de Davos, grand-messe du libre-échange et du multilatéralisme consensuel, en insistant sur les relations commerciales entre les deux alliés.Donald Trump a évoqué l'accord bilatéral visant à lier Londres et Washington après le Brexit, qui va selon lui "énormément augmenter les échanges entre nos deux pays."(©AFP / 25 janvier 2018 15h46)