Trump évoque une rencontre avec Poutine dans "pas trop longtemps"

Washington - Le président américain Donald Trump a affirmé mardi avoir évoqué avec son homologue russe Vladimir Poutine, réélu dimanche, une rencontre prochaine pour évoquer en particulier les moyens de limiter la course aux armements."Je l'ai félicité pour sa victoire électorale", a raconté M. Trump depuis le Bureau ovale, interrogé sur son échange téléphonique avec l'homme fort du Kremlin."Nous avons eu une très bonne conversation et je pense que nous allons probablement nous rencontrer dans pas trop longtemps", a-t-il ajouté, évoquant, parmi les sujets de discussions possibles, la course aux armements, l'Ukraine, la Syrie ou encore la Corée du Nord."Nous pourrons discuter de la course aux armements. Comme vous le savez, il a fait une déclaration selon laquelle ce n'était pas une bonne chose", a ajouté le locataire de la Maison Blanche."Nous resterons de loin plus forts que n'importe quel pays dans le monde", a-t-il tenu à préciser.Vladimir Poutine a été réélu triomphalement dimanche pour un quatrième mandat avec 76,7% des voix. A l'inverse des messages qui ont aussitôt afflué des dirigeants des pays alliés comme la Chine ou l'Inde, les Occidentaux ont tardé à le féliciter, dans un contexte de tensions Est-Ouest aggravé par l'empoisonnement de l'ex-agent russe Sergueï Skripal en Angleterre.(©AFP / 20 mars 2018 16h55)