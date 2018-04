Trump fustige l'accord sur le nucléaire iranien, "un désastre"

Washington - Le président américain Donald Trump a fustigé mardi l'accord nucléaire iranien en présence d'Emmanuel Macron, qualifiant de "désastre" cet accord qui vise à empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire, et menaçant l'Iran de conséquences si le programme nucléaire était relancé.Les gens connaissent ma position sur l'accord iranien, c'est un accord horrible", a déclaré M. Trump au début d'un séance de travail dans le Bureau ovale avec le président français. "Il n'aurait jamais dû être conclu"."Nous allons en discuter", a-t-il ajouté, alors que M. Macron espère au cours de sa visite d'Etat à Washington convaincre son homologue américain de ne pas sortir de cet accord signé en juillet 2015 entre Téhéran et les grandes puissances (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) après dix ans de négociations."L'Iran paraît toujours être derrière quand il y a un problème" au Proche-Orient, a-t-il ajouté et il a menacé l'Iran de répercussions si Téhéran mettait à exécution ses menaces de reprendre son programme nucléaire en cas d'abandon de l'accord par les Etats-Unis."S'ils relancent leur programme nucléaire, ils auront des problèmes plus graves que jamais", a averti le président américain.M. Macron a écouté les propos de son homologue américain l'air soucieux. "Sur l'Iran, nous allons inscrire ce sujet dans les défis de la région. Il y a la situation en Syrie, la sécurité dans toute la région", a-t-il indiqué."Nous avons un objectif en commun qui est d'éviter une escalade et une prolifération nucléaire dans la région. La question est de savoir quel est le meilleur chemin", a ajouté le président français, qui avait prévenu avant son arrivée à Washington qu'il "n'y a pas de plan B" pour empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique.(©AFP / 24 avril 2018 15h17)