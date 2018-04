Trump: la Corée du Nord doit éliminer son arsenal nucléaire

Washington - Le président américain Donald Trump a exhorté mardi Pyongyang à éliminer tout son arsenal nucléaire, précisant ce qu'il entendait exactement avec ses multiples appels à la "dénucléarisation" du régime totalitaire avant un sommet très attendu avec le dirigeant nord-coréen."Ça veut dire se débarrasser de leurs bombes atomiques. Très simple. Ils se débarrassent de leurs bombes atomiques", a-t-il répondu à un journaliste lors d'une conférence de presse commune avec son homologue français Emmanuel Macron à la Maison Blanche.Rompant avec les protocoles diplomatiques, sans attendre les réunions de préparation d'usage, Donald Trump a surpris le monde en annonçant, le 8 mars, qu'il acceptait une invitation à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, d'ici juin."Je pense que ça va être très positif", a déclaré mardi le président américain à propos de ce sommet inédit. "J'ai entamé un processus et quand je l'ai fait, tout le monde a pensé que je m'y prenais très mal mais en même temps, depuis 25 ans les gens se sont engagés dans des tractations et rien ne s'est passé, et maintenant beaucoup de choses se passent", a-t-il expliqué."Cela devrait avoir été résolu par d'autres présidents et d'autres dirigeants d'autres pays il y a longtemps, a-t-il martelé. Cela dit, nous avançons très bien. Des réunions sont en train d'être organisées, et je veux voir la dénucléarisation de la Corée du Nord."Avançant que Pyongyang souhaitait que le sommet ait lieu dès que possible, Donald Trump avait plus tôt mardi salué l'attitude du dirigeant nord-coréen, estimant qu'il avait été "très ouvert" et avait eu un comportement "très honorable".Le chef de la CIA et très probable futur secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, s'est rendu dans la capitale nord-coréenne pendant le week-end de Pâques. Selon Donald Trump, "il a eu une bonne rencontre avec Kim Jong Un, et il s'est vraiment bien entendu avec lui" à cette occasion.(©AFP / 24 avril 2018 17h57)