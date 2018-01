Trump lie réforme de l'immigration et menaces pesant sur la sécurité

Donald Trump a affirmé mardi que l'actuel système d'immigration affaiblit la sécurité des Etats-Unis, alimentant un débat déjà tendu le jour même où son administration a décidé de porter devant la Cour suprême l'avenir des "Dreamers", ces centaines de milliers de clandestins arrivés mineurs aux Etats-Unis.En pleine tempête après des propos injurieux qu'il dément sur l'immigration en provenance de certains pays, le président américain a tenté de recentrer le débat sur les questions de sécurité. Selon un nouveau rapport élaboré par les ministères américains de la Justice et de la Sécurité intérieure, près des trois quart des 549 individus condamnés dans des affaire liées au terrorisme international depuis le 11-Septembre étaient nés à l'étranger, 148 ayant été naturalisés américains après leur arrivée sur le territoire.Le même rapport affirme que des centaines d'individus "présentant un risque pour la sécurité" ont été bloqués avant leur arrivée aux Etats-Unis alors qu'ils tentaient d'entrer légalement ou illégalement.Tweetant un lien vers ce dossier mardi soir, Donald Trump a de nouveau critiqué le système de loterie pour l'attribution de cartes vertes qui donnent droit de s'installer aux Etats-Unis et le regroupement familial, soulignant avoir soumis au Congrès des réformes en faveur d'un système "fondé sur le mérite".Affirmant que ces statistiques ne reflétaient que "la pointe de l'iceberg", son ministre de la Justice, Jeff Sessions, a indiqué qu'il y a "en ce moment des enquêtes de contre-terrorisme contre des milliers de personnes aux Etats-Unis, dont des centaines qui sont venues ici en tant que réfugiés".Donald Trump avait dénoncé la semaine dernière un "système judiciaire injuste" après la décision d'un juge de Californie de bloquer temporairement l'abrogation du programme dit "Daca" permettant aux "Dreamers" de travailler et étudier aux Etats-Unis, introduit sous Barack Obama.Mardi, son ministère de la Justice a annoncé qu'il ferait appel directement devant la Cour suprême de la décision de ce juge de San Francisco, William Alsup, plutôt que devant une cour d'appel de Californie afin de gagner du temps. Mais pour les critiques de l'administration Trump, cette décision vise surtout à porter le dossier devant des juges plus enclins à trancher en sa faveur."L'annonce d'aujourd'hui est la dernière dans une série inquiétante d'actions hostiles visant les jeunes immigrés à travers les Etats-Unis", a réagi Lorella Praeli, responsable des politiques migratoires pour la puissante organisation de défense des droits Aclu.(©AFP / 17 janvier 2018 09h27)