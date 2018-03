Trump limoge Tillerson, chef de la diplomatie américaine

Donald Trump a annoncé mardi le limogeage de Rex Tillerson, avec lequel il entretenait des relations notoirement difficiles, et son remplacement à la tête de la diplomatie américaine par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo.Après des mois de rumeurs sur un départ mille fois donné comme imminent, le sort de l'ancien homme fort d'ExxonMobil a été scellé d'un simple tweet."Mike Pompeo, le directeur de la CIA, deviendra notre nouveau secrétaire d'Etat. Il fera un travail fantastique! Merci à Rex Tillerson pour ses services!", a lancé M. Trump.La Maison Blanche a mis en avant la volonté du président d'avoir une nouvelle équipe au moment d'aborder des négociations historiques avec la Corée du Nord. Ce dernier a accepté la semaine dernière l'invitation du dirigeant Kim Jong Un à une rencontre d'ici fin mai, afin notamment de discuter de dénucléarisation.Ironie suprême: début octobre, l'impétueux président avait, fait rare, publiquement rabroué son secrétaire d'Etat pour avoir évoqué l'existence de canaux de communication visant à sonder les intentions de la Corée du Nord."Il perd son temps à négocier", avait-il écrit sur Twitter. "Conserve ton énergie Rex, nous ferons ce que nous devons faire."Interrogé sur les raisons de ce limogeage, le président a aussi mis en avant des "désaccords" de fond, en particulier sur le dossier nucléaire iranien."Quand vous regardez l'accord sur le nucléaire iranien: je pensais qu'il était horrible, il pensait qu'il était passable", a-t-il lancé depuis les jardins de la Maison Blanche, en partance pour la Californie.Lors d'une brève et sobre allocution, M. Tillerson, qui quittera son poste le 31 mars à minuit, a remercié ses équipes mais n'a pas eu un mot pour Donald Trump.Dans une pique à peine masquée à ce dernier, il a fait entendre sa petite musique sur la Russie, dossier qui empoisonne la présidence du magnat de l'immobilier, affirmant que Washington devait faire plus pour "répondre au comportement et aux actes troublants" de Moscou.Et comme dans un pied de nez à Donald Trump, qui s'est à plusieurs reprises fendu de déclarations hostiles en direction de Mexico, le ministère mexicain des Affaires étrangères a remercié Rex Tillerson, dans un communiqué, "pour son travail en vue de promouvoir la relation bilatérale entre le Mexique et les Etats-Unis quand il était secrétaire d'Etat".Le président Trump a par ailleurs annoncé que Gina Haspel deviendrait la nouvelle directrice de la CIA, la première femme choisie à ce poste.Son passé sulfureux, lié à sa participation au programme de torture de la CIA après le 11-Septembre, pourrait lui valoir une audition de confirmation délicate devant le Sénat.Le sénateur républicain John McCain, figure du Congrès et opposant farouche à tout usage de la torture, a appelé les élus à "faire leur travail" en examinant avec attention son degré d'implication dans "ce programme honteux".Lui-même soumis à la torture dans les geôles nord-vietnamiennes, John McCain est monté en première ligne pour dénoncer les "techniques d'interrogatoire poussées", un euphémisme dont a usé l'administration de George W. Bush après le 11-Septembre pour décrire des méthodes utilisées contre les détenus soupçonnés de terrorisme.Signe des tensions au sein d'une administration marquée par des départs et des limogeages en cascade, le président n'a pas directement prévenu le chef de la diplomatie de sa décision et ne l'a appelé que plusieurs heures après son tweet, depuis l'avion présidentiel Air Force One."Le secrétaire d'Etat ignore les raisons" (de son limogeage), a déclaré Steve Goldstein, haut responsable de la diplomatie américaine.Quelques minutes plus tard, il était limogé à son tour, la Maison Blanche n'ayant pas apprécié son intervention. "J'ai hâte de me reposer", a déclaré à l'AFP le sous-secrétaire d'Etat.Le chef du département d'Etat a la responsabilité de quelque 70.000 diplomates, fonctionnaires et contractuels disséminés dans plus de 250 ambassades et consulats à travers le monde.Par contraste, Donald Trump a couvert d'éloges celui qu'il a choisi pour diriger la diplomatie au moment où le monde entier s'interroge sur la façon dont il abordera son tête-à-tête avec le leader nord-coréen. "Je travaille avec Mike Pompeo, depuis un moment", a souligné M. Trump, louant son "énergie formidable" sa "grande intelligence""Félicitations à mon ami et prochain secrétaire d'Etat Mike Pompeo!", a tweeté Nikki Haley, ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU. "Excellente décision du président", a-t-elle ajouté, sans un mot pour celui qui fut son secrétaire d'Etat pendant plus d'un an.Aaron David Miller, ancien diplomate spécialiste du Proche-Orient, ne cachait pas sa stupeur. "Ayant travaillé avec une demi-douzaine de secrétaires d'Etat, je pensais avoir presque tout vu en termes d'intrigues bureaucratiques et de soap opera politique", a-t-il écrit dans une tribune publiée sur le site de CNN, se disant perplexe face à ce limogeage "sans précédent" et "humiliant".Plus discrètement, M. Trump a par ailleurs remercié lundi son assistant personnel, John McEntee. Selon plusieurs médias américains, cette décision est liée à une enquête en cours le visant concernant de possibles malversations financières.(©AFP / 14 mars 2018 10h25)