Trump menace de mettre son veto à la loi de finances adoptée par le Congrès

Washington - Le président américain Donald Trump a menacé vendredi de mettre son veto à la grande loi de financement de l'Etat fédéral adoptée dans la nuit par le Congrès, sous prétexte qu'elle n'inclut pas de compromis sur l'immigration."J'envisage un VETO de la loi de dépenses en raison du fait que les plus de 800.000 bénéficiaires de DACA ont été complètement abandonnés par les démocrates (même pas cités dans la loi) et que le MUR FRONTALIER, dont nous avons désespérement besoin pour notre défense nationale n'est pas totalement financé", a tweeté le dirigeant.Cette menace contredit la Maison Blanche qui avait affirmé la veille qu'il promulguerait bien la loi.Daca est un programme de permis de séjour temporaires pour de jeunes clandestins, créé par Barack Obama et supprimé par l'actuel président.La loi en question a été négociée pendant des semaines par la majorité républicaine et l'opposition démocrate du Congrès, dans la douleur, chaque camp ayant dû céder sur la plupart de leurs revendications. D'un montant de près de 1.300 milliards, elle doit financer l'Etat fédéral jusqu'à la fin de l'année budgétaire en cours, soit jusqu'au 30 septembre.Si Donald Trump ne la promulgue pas vendredi, l'Etat fédéral ne sera légalement plus financé à partir de minuit et sera forcé de fermer partiellement: ce serait le troisième "shutdown" de l'année.La menace présidentielle est d'autant plus surprenante que la plupart des élus du Congrès ont quitté Washington jeudi soir ou s'apprêtaient à le faire vendredi matin, pour deux semaines de congés.Le milliardaire, les républicains et les démocrates ont longtemps tenté de trouver un compromis pour régulariser des centaines de milliers de jeunes clandestins, en échange de réformes migratoires et du financement de la construction du haut mur en béton promis par Donald Trump à la frontière mexicaine.Mais l'accord est resté impossible à sceller, et in fine, le dirigeant n'a obtenu que 1,6 milliard pour construire des clôtures ou en rénover quelques dizaines de kilomètres, loin des 25 milliards qu'il avait un temps réclamés.(©AFP / 23 mars 2018 13h16)