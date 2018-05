Trump menace l'Iran de conséquences "très graves"

Le président américain Donald Trump a menacé mercredi l'Iran de "conséquences très graves" s'il décidait de relancer son programme nucléaire, au lendemain de l'annonce du retrait des Etats-Unis de l'accord visant à empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire."Je conseille à l'Iran de ne pas relancer son programme nucléaire. Je leur conseille très vivement" de ne pas le faire, a déclaré M. Trump à la presse à la Maison Blanche avant une réunion du cabinet."S'ils le font, il y aura des conséquences très graves, OK?", a-t-il ajouté en réponse à une question sur ce sujet.Donald Trump a annoncé mardi le retrait des Etats-Unis de l'accord signé en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances à l'issue de près de deux années de négociations internationales.Il a aussi annoncé le rétablissement de sanctions contre la République islamique, qui avaient été levées en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran de ne pas se doter de l'arme nucléaire.En réaction, le président iranien Hassan Rohani, un des pères de l'accord, a offert aux autres parties (Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie) une courte fenêtre de négociations pour sauver ce pacte, tout en menaçant d'une reprise par l'Iran des activités d'enrichissement d'uranium.(©AFP / 09 mai 2018 19h12)