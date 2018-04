Trump "moralement inapte" à être président (ex-chef du FBI sur ABC)

Washington (Etats-Unis) - Donald Trump est "moralement inapte" à être diriger les Etats-Unis, a affirmé l'ancien directeur du FBI James Comey dans une interview à la chaîne de télévision ABC diffusée dimanche."Je ne crois pas à ces histoires selon lesquelles il serait mentalement déficient ou dans les premiers stades de la démence", a dit M. Comey selon un transcript d'ABC. "Je ne crois pas qu'il soit médicalement inapte. Je crois qu'il est moralement inapte à être président"."Notre président doit incarner le respect et adhérer aux valeurs qui sont au coeur de notre pays. La plus importante (de ces valeurs) étant la vérité. Ce président n'est pas capable de le faire", a estimé M. Comey.M. Trump a limogé M. Comey en 2017. Il a mis en cause la manière dont le FBI avait mené l'enquête sur l'usage illégal par la démocrate Hillary Clinton d'un serveur privé pour ses emails lorsqu'elle était secrétaire d'Etat.Le président a aussi fustigé l'enquête du FBI sur des soupçons de collusion entre l'équipe de M. Trump et des responsables russes pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 2016.M. Comey vient de publier un livre de 300 pages intitulé "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership" dans lequel il dresse un portrait au vitriol de M. Trump, l'accusant d'être obsédé par son image et peu soucieux du bien public.M. Trump, pour sa part, s'est une nouvelle fois déchaîné dimanche contre l'ancien chef du FBI dans une série de tweets. Il a écrit que l'enquête sur les emails de Mme Clinton avait été menée "stupidement" et a qualifié M. Comey de "raclure".wd/plh/ib(©AFP / 16 avril 2018 03h00)