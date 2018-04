Trump ne participera pas au dîner des correspondants de la Maison Blanche

Washington - Le président américain Donald Trump, qui a fait des virulentes attaques contre les médias sa marque de fabrique, ne participera pas fin avril au dîner de l'Association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA), a annoncé vendredi cette dernière.Comme en 2017, M. Trump a décidé de bouder ce dîner de gala placé sous le signe de l'humour qui célèbre la liberté de la presse et donne l'occasion au président américain de prononcer un discours, en général teinté d'autodérision, sur l'année écoulée."La Maison Blanche nous a informé que le président n'avait pas l'intention de participer au dîner cette année mais qu'il encouragerait les membres de l'exécutif à le faire", a indiqué Margaret Talev, présidente de la WHCA.La tradition de ce dîner a débuté en 1921. Depuis 1980, tous les présidents -- démocrates comme républicains -- y ont assisté, sauf Ronald Reagan en 1981 qui se remettait alors de l'attentat dans lequel il avait été grièvement blessé.C'est lors de ce dîner, auquel il participait en tant qu'invité en 2011, que Donald Trump avait été la cible des piques de Barack Obama, qui avait raillé son goût pour les théories du complot.Pendant des années, le magnat de l'immobilier a en effet relayé une théorie portée par certains milieux d'extrême droite mettant en doute le lieu de naissance de Barack Obama et donc sa légitimité pour diriger les Etats-Unis."Personne n'est plus fier que le Donald d'en finir avec cette affaire d'acte de naissance", avait lancé Barack Obama à la tribune. "Parce qu'il peut ainsi finalement revenir aux sujets importants, comme par exemple: +Est-ce que l'atterrissage sur la Lune a bien eu lieu ?+", avait-il ajouté dans les rires.(©AFP / 06 avril 2018 13h03)