Trump part vendredi en Floride pour voir des victimes de la fusillade

Washington - Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait se rendre en Floride vendredi et rencontrer des victimes d'une fusillade dans un lycée qui a fait 17 morts."Je vais partir pour la Floride aujourd'hui (vendredi) pour rencontrer des gens parmi les plus courageux sur Terre - mais des gens dont les vies ont été totalement détruites", a tweeté le président.M. Trump n'a pas précisé quand il devait rencontrer les victimes mais il a prévu de se rendre dans sa résidence de Mar-a-Lago, qui se trouve non loin de Parkland où s'est produite la fusillade, pour le long week end de President's Day."Je travaille également avec le Congrès sur de nombreux fronts", a ajouté le président, qui a dit jeudi matin vouloir améliorer la gestion des personnes souffrant de problèmes psychiatriques et la sécurité dans les établissements scolaires mais n'a absolument pas mentionné les armes à feu.Or, chaque fusillade aux Etats-Unis relance le débat sur la législation sur les armes à feu dont le droit à la détention est protégé par le deuxième amendement de la Constitution.Nikolas Cruz, 19 ans, a semé en quelques secondes la mort et le chaos dans son ancien lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, avec un fusil d'assaut acheté légalement en février 2017. Il a été inculpé jeudi de 17 assassinats. Il a également blessé quinze personnes.(©AFP / 16 février 2018 15h31)